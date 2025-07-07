В Ангарске тушат пожар в торговом центре на 700 квадратах в 215 квартале

В Ангарске вечером 7 июля 2025 года произошел крупный пожар — пламя охватило торговый центр в 215 квартале. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, огонь удалось «взять в кольцо».
— На момент прибытия первого подразделения административные помещения на втором этаже были охвачены пламенем. Самостоятельно эвакуировались 40 человек. Пострадавших нет, — уточняют в пресс-службе ведомства.
Пожар разбушевался на площади в 700 квадратных метров. Благо, огонь удалось сдержать — он не перекинулся на соседние постройки. Что стало причиной происшествия — пока неизвестно, во всем предстоит разобраться дознавателям. А пока на месте работает 41 специалист с применением 10 единиц техники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16-летний мотоциклист врезался в лошадь и погиб в Братском районе.