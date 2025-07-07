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В Ангарске тушат пожар в торговом центре на 700 квадратах в 215 квартале

На месте работает 41 специалист с применением 10 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске вечером 7 июля 2025 года произошел крупный пожар — пламя охватило торговый центр в 215 квартале. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, огонь удалось «взять в кольцо».

— На момент прибытия первого подразделения административные помещения на втором этаже были охвачены пламенем. Самостоятельно эвакуировались 40 человек. Пострадавших нет, — уточняют в пресс-службе ведомства.

Пожар разбушевался на площади в 700 квадратных метров. Благо, огонь удалось сдержать — он не перекинулся на соседние постройки. Что стало причиной происшествия — пока неизвестно, во всем предстоит разобраться дознавателям. А пока на месте работает 41 специалист с применением 10 единиц техники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16-летний мотоциклист врезался в лошадь и погиб в Братском районе.