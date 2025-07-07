В Ангарске тушат пожар в торговом центре на 700 квадратах в 215 квартале

Пожар разбушевался на площади в 700 квадратных метров. Благо, огонь удалось сдержать — он не перекинулся на соседние постройки. Что стало причиной происшествия — пока неизвестно, во всем предстоит разобраться дознавателям. А пока на месте работает 41 специалист с применением 10 единиц техники.