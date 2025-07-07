В УБДД Ташкента рассказали подробности утреннего инцидента с грузовиком, врезавшимся в остановку

Однако пока не уточняется ряд важных деталей, которые вызывают вопросы у очевидцев и горожан. В частности, в УБДД не прокомментировали сообщения свидетелей о том, что водитель грузовика якобы покинул место происшествия. Не озвучены и возможные причины инцидента — то ли это техническая неисправность автомобиля, то ли невнимательность водителя.