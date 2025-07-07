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В УБДД Ташкента рассказали подробности утреннего инцидента с грузовиком, врезавшимся в остановку

Vaib.uz (Узбекистан. 7 июля). Сегодня утром в столице произошёл инцидент, который вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Управление безопасности дорожного движения Ташкента опубликовало первые подробности случившегося.

Источник: Vaib.Uz

По данным ведомства, 7 июля около 08:45 в Юнусабадском районе на улице Янги Шахар, напротив торгового комплекса Mega Planet, водитель грузового автомобиля марки Kia, двигаясь по дороге, потерял управление рулем и врезался в автобусную остановку.

В результате аварии пострадала девушка, находившаяся в этот момент на остановке. Ей на месте была оказана первая медицинская помощь. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Однако пока не уточняется ряд важных деталей, которые вызывают вопросы у очевидцев и горожан. В частности, в УБДД не прокомментировали сообщения свидетелей о том, что водитель грузовика якобы покинул место происшествия. Не озвучены и возможные причины инцидента — то ли это техническая неисправность автомобиля, то ли невнимательность водителя.

Жители города ожидают более подробного разъяснения ситуации от правоохранительных органов и надеются, что виновный понесёт ответственность.