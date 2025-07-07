Экс-глава Минтранса Старовойт найден мертвым в Одинцове: главное о произошедшем

Источник Forbes, близкий к следственным органам, сообщил, что Старовойт умер более суток назад, предположительно в ночь с субботы на воскресенье, 6 июля. Однако Mash пишет, что утром 7 июля мужчину видели на работе в Минтрансе — он успел провести совещание примерно в то же время, когда было объявлено об его отставке с должности. Последний раз бывший министр транспорта общался с родными два дня назад. 5 июля он приехал на соревнования к своей дочери в поникшем состоянии, пробыл там менее часа, обнял ее и уехал, пишет Telegram-канал Baza. Следствие начало устанавливать обстоятельства смерти Старовойта.