Экс-глава Минтранса Старовойт найден мертвым в Одинцове: главное о произошедшем

Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта нашли мертвым в Одинцовском районе Московской области. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. За несколько часов до появления сообщений о смерти Старовойта президент России Владимир Путин освободил его от должности министра транспорта, а исполняющим обязанности главы Минтранса РФ назначили заместителя Старовойта Андрея Никитина. Что известно о смерти Романа Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».
Смерть Старовойта.
Тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта нашли в его личном автомобиле в парке Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском районе Московской области. По данным Telegram-канала Mash, рядом с трупом мужчины нашли пистолет — наградное оружие, которое он получил от МВД за оказание содействия в выполнении задач. Приказ тогда подписал министр МВД России Владимир Колокольцев, вручил пистолет начальник Управления МВД России по Курской области Виктор Косарев, добавили в соцсети.
Источник Forbes, близкий к следственным органам, сообщил, что Старовойт умер более суток назад, предположительно в ночь с субботы на воскресенье, 6 июля. Однако Mash пишет, что утром 7 июля мужчину видели на работе в Минтрансе — он успел провести совещание примерно в то же время, когда было объявлено об его отставке с должности. Последний раз бывший министр транспорта общался с родными два дня назад. 5 июля он приехал на соревнования к своей дочери в поникшем состоянии, пробыл там менее часа, обнял ее и уехал, пишет Telegram-канал Baza. Следствие начало устанавливать обстоятельства смерти Старовойта.
— Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Причиной смерти бывшего министра транспорта России могло стать якобы возбужденное уголовное дело в отношении него, пишет Telegram-канал Shot. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, показания на него мог дать задержанный ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, занимавший этот пост после Старовойта.
Сам Смирнов находится под арестом. Его подозревают в хищении 200 миллионов рублей, выделенных на оборону региона во время наступления украинской армии. Смирнова мог «сдать» его бывший подчиненный Владимир Лукин, которого арестовали в декабре 2024 года. Подробности о деле Смирнова — в отдельном материале «Вечерней Москвы».
Перестановки в Минтрансе.
За несколько часов до появления сообщений о смерти Старовойта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении его от должности министра транспорта. Причины такого решения не разглашались. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что отстранение Старовойта не было связано с утратой доверия.
— Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было, — заявлял Песков.
Исполняющим обязанности главы Минтранса РФ стал Андрей Никитин, который был заместителем Старовойта. Никитину 45 лет, высшее образование он получил в Государственном университете управления. У него также есть ученая степень — он доктор экономических наук. С 2000 года работал на руководящих должностях в коммерческих организациях. В 2011 году стал генеральным директором Агентства стратегических инициатив. С февраля 2017 года по февраль 2025 года занимал пост губернатора Новгородской области.
— Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере, — заявил Путин на встрече с Никитиным.
Личная жизнь Старовойта и начало карьеры.
Роман Старовойт родился в Курске. Его отец трудился на должности инженера, на Курской АЭС, а затем отправился работать на Ленинградскую АЭС. Старовойт-младший отучился в школе № 4, а после поступил в Балтийский государственный технический университет «Военмех», где в 1995 году успешно освоил специальность «импульсные тепловые машины».
После учебы в еще одном образовательном учреждении — Северо-Западной академии государственной службы при президенте РФ по направлению «государственное и муниципальное управление» Старовойт начал работать в «Региональном инвестиционном агентстве». Там он занимал должность исполнительного директора. У Романа Старовойта остались две дочери и бывшая жена. Он увлекался марафонами, а также принял участие в 2018 году в соревнованиях Ironman, преодолев дистанцию за 13 часов 33 минуты.
От работы в правительстве Петербурга до главы Курской области.
В 2005 году Старовойт перебрался в Санкт-Петербург, где работал в правительстве города, занимав руководящие должности в сфере инвестиционных и стратегических проектов. Свою карьеру он продолжил в департаменте промышленности и инфраструктуры аппарата правительства РФ, где трудился два года, начиная с 2010 года. Позднее Старовойт стал руководить Росавтодором.
В октябре 2018 года Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Курской области, а уже в сентябре 2019 года его избрали главой региона. Тогда он набрал 81,07 процента голосов избирателей. На своем посту он решал такие задачи, как ремонт дорог, ввод новых тарифов, оснащение мусоровозов системой ГЛОНАСС. Под его руководством начал функционировать портал «Действуем вместе», направленный на взаимодействие с жителями. При Старовойте произошло обновление транспортной системы. В Курской области обновили трамвайные пути и автопарк, регион также стал лидером по развитию пассажирских перевозок.
С начала специальной военной операции на Украине Старовойт занимался поддержкой военнослужащих на передовой. Он также славился внезапными проверками, которые он устраивал для подчиненных. Свой пост Старовойт покинул в 2024 году.
Работа Старовойта в Минтрансе.
Роман Старовойт вступил в должность в середине мая 2024 года. Тогда его кандидатуру утвердили на пост министра транспорта России. В число задач Старовойта входили усовершенствование дорожной инфраструктуры, усиление контроля за транспортными сооружениями и обеспечение безопасности перевозок.
Бывший министр также имел госнаграды, среди которых ордена Почета, Александра Невского и Дружбы. Помимо этого, Старовойт получил благодарность президента Российской Федерации.