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Чиновник Минтранса умер во время рабочего совещания

Замначальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта Минтранса Корнейчук скончался во время рабочего совещания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник: РИА "Новости"

По данным источников издания, 42-летний мужчина умер в здании министерства транспорта на Старой Басманной улице в Москве.

Отмечается, что во время рабочего совещания Корнейчук резко встал, затем упал на пол и скончался. Каких-либо других подробностей о случившемся на данный момент нет.

В этот же день стало известно о смерти бывшего главы Минтранса Романа Старовойта. 7 июля президент России Владимир Путин отправил его в отставку. Депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что экс-министр покончил с собой.

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