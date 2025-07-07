Чиновник Минтранса умер во время рабочего совещания

В этот же день стало известно о смерти бывшего главы Минтранса Романа Старовойта. 7 июля президент России Владимир Путин отправил его в отставку. Депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что экс-министр покончил с собой.