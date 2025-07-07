Чиновник Минтранса умер во время рабочего совещания

По данным источников издания, 42-летний мужчина умер в здании министерства транспорта на Старой Басманной улице в Москве.
Отмечается, что во время рабочего совещания Корнейчук резко встал, затем упал на пол и скончался. Каких-либо других подробностей о случившемся на данный момент нет.
В этот же день стало известно о смерти бывшего главы Минтранса Романа Старовойта. 7 июля президент России Владимир Путин отправил его в отставку. Депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что экс-министр покончил с собой.
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