Что известно о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Главное

Бывший министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым в своем автомобиле Tesla Model X в подмосковном Одинцово через несколько часов после официальной отставки. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили днем 7 июля в районе парка имени Малевича. Следственный комитет назвал самоубийство основной версией произошедшего.
При этом телеграм-канал Baza утверждает, что чиновник покончил с собой не в машине, а рядом с ней — в нескольких метрах в кустах.
По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, на Романа Старовойта дал показания его бывший заместитель Александр Смирнов. Он был арестован в рамках расследования дела о масштабных хищениях в Курской области.
Телеканал RT со ссылкой на свой источник пишет, что силовики готовились задержать Романа Старовойта вечером 7 июля. Ожидалось, что после допроса ему будут предъявлены обвинения.
Роман Старовойт возглавлял Министерство транспорта с мая 2024 года. До этого, с 2018 по 2024 год, руководил Курской областью.