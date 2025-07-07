Что известно о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Главное

Свой последний рабочий день, по данным Mash, Старовойт начал с совещания в Минтрансе. Оно по времени совпало с публикацией указа об его отставке. Попрощавшись с коллегами, экс-министр уехал. Предварительно, он застрелился из наградного пистолета, полученного от руководства МВД в 2023 году.