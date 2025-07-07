Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Главное

Бывший министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым в своем автомобиле Tesla в Подмосковье. Известно, что за несколько часов до этого он был официально освобожден от должности, а силовики планировали его задержание.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым в своем автомобиле Tesla Model X в подмосковном Одинцово через несколько часов после официальной отставки. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили днем 7 июля в районе парка имени Малевича. Следственный комитет назвал самоубийство основной версией произошедшего.

При этом телеграм-канал Baza утверждает, что чиновник покончил с собой не в машине, а рядом с ней — в нескольких метрах в кустах.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, на Романа Старовойта дал показания его бывший заместитель Александр Смирнов. Он был арестован в рамках расследования дела о масштабных хищениях в Курской области.

Телеканал RT со ссылкой на свой источник пишет, что силовики готовились задержать Романа Старовойта вечером 7 июля. Ожидалось, что после допроса ему будут предъявлены обвинения.

Свой последний рабочий день, по данным Mash, Старовойт начал с совещания в Минтрансе. Оно по времени совпало с публикацией указа об его отставке. Попрощавшись с коллегами, экс-министр уехал. Предварительно, он застрелился из наградного пистолета, полученного от руководства МВД в 2023 году.

Роман Старовойт возглавлял Министерство транспорта с мая 2024 года. До этого, с 2018 по 2024 год, руководил Курской областью.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше