Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кроме Арсланова, по делу проходят бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил России полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Их суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание на срок 7 и 6 лет лишения свободы соответственно, сообщает ТАСС. Оба были под подпиской о невыезде, их взяли под стражу в зале суда.