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Шестилетняя девочка попала под колеса легковушки в Копыльском районе

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестилетняя девочка попала под колеса легковушки в Копыльском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Источник: БЕЛТА

По предварительной информации, 5 июля в 20.16 в Копыльском районе 31-летний водитель Renault совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая выбежала из-за стоящего автомобиля GAZ на проезжую часть. В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован.

В Жодино 6 июля в 13.00 65-летний водитель Volkswagen, по предварительным данным, поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу и наехал на 14-летнего велосипедиста. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Велосипедист был госпитализирован.

В тот же день в 20.30 в агрогородке Горки Стародорожского района 54-летний водитель Nissan совершил наезд на 6-летнего велосипедиста, который выехал на перекресток. Ребенку оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.