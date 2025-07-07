Шестилетняя девочка попала под колеса легковушки в Копыльском районе

В Жодино 6 июля в 13.00 65-летний водитель Volkswagen, по предварительным данным, поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу и наехал на 14-летнего велосипедиста. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Велосипедист был госпитализирован.