Водитель микроавтобуса пойдет под суд за смертельное ДТП под Магнитогорском

В Челябинской области 65-летний водитель микроавтобуса предстанет перед судом за смертельное ДТП под Магнитогорском. В аварии погибла семейная пара и пострадали двое детей. Об этом сообщает прокуратура региона.
— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка автомобиля Daewoo Matiz скончались на месте, 10-летняя девочка получила тяжкий вред здоровью, двухлетнему мальчику причинен легкий вред здоровью, — уточнили в надзорном ведомстве.
По данным следствия. авария произошла вечером 12 февраля на трассе «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск». Уснувший водитель ГАЗа выехал на встречную полосу и врезался в Daewoo Matiz. В результате мужчина и женщина в легковушке погибли на месте, их дети получили травму. Мужчину обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Дело направлено в Агаповский районный суд.