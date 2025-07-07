Водитель микроавтобуса пойдет под суд за смертельное ДТП под Магнитогорском

По данным следствия. авария произошла вечером 12 февраля на трассе «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск». Уснувший водитель ГАЗа выехал на встречную полосу и врезался в Daewoo Matiz. В результате мужчина и женщина в легковушке погибли на месте, их дети получили травму. Мужчину обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Дело направлено в Агаповский районный суд.