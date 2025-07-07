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Водитель микроавтобуса пойдет под суд за смертельное ДТП под Магнитогорском

65-летнего водителя из Магнитогорска будут судить за ДТП с двумя погибшими.

Источник: Прокуратура Челябинской области

В Челябинской области 65-летний водитель микроавтобуса предстанет перед судом за смертельное ДТП под Магнитогорском. В аварии погибла семейная пара и пострадали двое детей. Об этом сообщает прокуратура региона.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка автомобиля Daewoo Matiz скончались на месте, 10-летняя девочка получила тяжкий вред здоровью, двухлетнему мальчику причинен легкий вред здоровью, — уточнили в надзорном ведомстве.

По данным следствия. авария произошла вечером 12 февраля на трассе «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск». Уснувший водитель ГАЗа выехал на встречную полосу и врезался в Daewoo Matiz. В результате мужчина и женщина в легковушке погибли на месте, их дети получили травму. Мужчину обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Дело направлено в Агаповский районный суд.