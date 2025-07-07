В Подмосковье пьяный мужчина устроил стрельбу и угрожал жене

Соседи, услышав выстрелы и крики о помощи со двора дома, сообщили об этом в полицию. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны установил, что пьяный мужчина угрожал супруге оружием и несколько раз выстрелил в воздух. Его задержали на месте. В результате происшествия никто не пострадал.