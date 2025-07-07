В Подмосковье пьяный мужчина устроил стрельбу и угрожал жене

В Чеховском городском округе сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из ружья и угрожал своей жене. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по Московской области.
Соседи, услышав выстрелы и крики о помощи со двора дома, сообщили об этом в полицию. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны установил, что пьяный мужчина угрожал супруге оружием и несколько раз выстрелил в воздух. Его задержали на месте. В результате происшествия никто не пострадал.