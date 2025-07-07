Дверь была заперта изнутри: В квартире многоэтажки в Ростове обнаружили тела трех человек

Согласно опубликованной информации, 6 июля в квартире на переулке Суздальском обнаружены тела трех человек — супружеской пары 63 и 65 лет, а также их 40-летнего сына. При осмотре места происшествия установлено, что входная дверь была заперта изнутри. Следов взлома или постороннего вмешательства не найдено.