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Дверь была заперта изнутри: В квартире многоэтажки в Ростове обнаружили тела трех человек

В Ростове в квартире обнаружили тела трех человек, возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону расследуют загадочную гибель семьи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, 6 июля в квартире на переулке Суздальском обнаружены тела трех человек — супружеской пары 63 и 65 лет, а также их 40-летнего сына. При осмотре места происшествия установлено, что входная дверь была заперта изнутри. Следов взлома или постороннего вмешательства не найдено.

Следователи выяснили, что на телах отсутствуют видимые признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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