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«Нож из виска»: врачи рассказали, как спасали полицейского после нападения

В июле прошлого года с петербургским полицейским Егором произошла трагедия: на него напал душевнобольной преступник, который до этого забаррикадировался и поджег комнату. Молодой сотрудник в ходе задержания получил нож в висок, однако его жизнь спасли медики, проведя сложнейшую операцию.

В июле прошлого года с петербургским полицейским Егором произошла трагедия: на него напал душевнобольной преступник, который до этого забаррикадировался и поджег комнату. Молодой сотрудник в ходе задержания получил нож в висок, однако его жизнь спасли медики, проведя сложнейшую операцию.

Спустя год Егор активно проходит реабилитацию и благодарит медиков за свое спасение. Нейрохирург Никита Серебренников отметил, что поступление было тяжелым: Егор находился на ИВЛ, в голове был инородный предмет — нож.

Врачам пришлось принять решение о его извлечении: операция длилась около трех часов. Нож прошел в нескольких миллиметрах от важных сосудов, что спасло жизнь пациента. После этого врачи закрыли дефект черепа титановой пластиной.

У Егора была тяжелая травма мозга с повреждением речевых и двигательных центров. Врачи из разных отделений начали реабилитацию: логопедическая работа, лечебная физкультура. Пока есть нарушения речи и захвата предметов, но прогресс очевиден.

Егор ранее работал в полиции и имел большие планы. Он помнит нападение и говорит, что не почувствовал боли — хотел задержать преступника, но не смог из-за паралича правой стороны. Сейчас он надеется вернуться к прежней жизни, сообщает «Петербургский дневник».

— Я не сдамся, — заявил Егор.

Ранее 52-летний мужчина получил серьезное ножевое ранение в ходе конфликта в Москве. Удар пришелся в левую височную область. Чтобы спасти жителя столицы, потребовалось проведение срочной операции. Лезвие ножа обломилось и осталось в черепе. Врачи успешно провели операцию и достали лезвие из черепа.