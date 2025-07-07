«Нож из виска»: врачи рассказали, как спасали полицейского после нападения

В июле прошлого года с петербургским полицейским Егором произошла трагедия: на него напал душевнобольной преступник, который до этого забаррикадировался и поджег комнату. Молодой сотрудник в ходе задержания получил нож в висок, однако его жизнь спасли медики, проведя сложнейшую операцию.