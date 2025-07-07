Экс-глава Минтранса Старовойт купил автомобиль Tesla за 1,5 месяца до суицида

Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства.
Бывший министр транспорта России Роман Старовойт за полтора месяца до самоубийства приобрел электромобиль Tesla Model X. Об этом свидетельствуют регистрационные данные транспортного средства. Смена владельца автомобиля произошла 20 мая 2025 года.
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«…Старовойт, который, по предварительным данным, покончил с собой, за полтора месяца до смерти приобрел автомобиль Tesla…» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на регистрационные документы. До 20 мая нынешнего года Tesla Model X принадлежала другому владельцу с июля 2018 года.
Ранее автомобиль марки Tesla, находившийся в собственности экс-министра транспорта России Романа Старовойта, был увезен с территории, где произошло его самоубийство в Одинцово. Экс-глава ведомства покончил с собой в непосредственной близости от своей машины. Трагический инцидент произошел вскоре после появления информации о его уходе с поста руководителя Министерства транспорта России.