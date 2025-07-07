Экс-глава Минтранса Старовойт купил автомобиль Tesla за 1,5 месяца до суицида

Ранее автомобиль марки Tesla, находившийся в собственности экс-министра транспорта России Романа Старовойта, был увезен с территории, где произошло его самоубийство в Одинцово. Экс-глава ведомства покончил с собой в непосредственной близости от своей машины. Трагический инцидент произошел вскоре после появления информации о его уходе с поста руководителя Министерства транспорта России.