Один человек погиб и шестеро травмированы в ДТП на дорогах Брестской области за неделю

«За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 467 пешеходов, 48 из которых находились в нетрезвом состоянии, 79 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечены 216 водителей. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 43 водителя, 178 лиц, не имеющих (лишенных) права управления транспортными средствами», — рассказали в пресс-службе.