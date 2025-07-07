Один человек погиб и шестеро травмированы в ДТП на дорогах Брестской области за неделю

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Брестской области за неделю произошло шесть ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В результате ДТП один человек погиб и шесть получили травмы различной степени тяжести.
«За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 467 пешеходов, 48 из которых находились в нетрезвом состоянии, 79 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечены 216 водителей. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 43 водителя, 178 лиц, не имеющих (лишенных) права управления транспортными средствами», — рассказали в пресс-службе.
С 2 по 6 июля на территории Брестской области произошло четыре ДТП, в результате которых пять человек получили травмы различной степени тяжести. -0-