Пожар на площади 3,5 тысячи «квадратов» произошел на складе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на складе для хранения личных вещей разгорелся мощный пожар, охвативший площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям региона.
В четырехэтажном здании на улице Монтажников частично обрушилась крыша. На месте происшествия работают 70 специалистов и 30 единиц техники, говорится в материале.
Склад принадлежит компании «Кладовка», которая предлагает в аренду охраняемые боксы для хранения личных вещей, мебели, а также товаров и оборудования на время ремонта.
Причины возгорания устанавливаются. Информации о пострадавших не приводится.
4 июля сильный пожар произошел в высотном жилом комплексе на северо-востоке столицы. После сигнала пожарной тревоги жители ЖК самостоятельно эвакуировались из здания.
2 июля в подмосковном Солнечногорске загорелся один из строящихся домов жилого комплекса «Андреевка Лайф». Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.