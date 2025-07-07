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Бастрыкин взял на контроль инцидент с истязанием детей в Воронеже

Глава СК запросил доклад у воронежского коллеги.

Источник: Комсомольская правда

Как известно, в региональных пабликах появилась информация о том, что в микрорайоне Боровое в Воронеже четверо детей живут фактически сами по себе. За ними никто не присматривает, не водит в садик. Их часто видят на улице раздетыми. Один из них, совсем малыш, попал на видео гуляющим по подъезду в одних подгузниках. Отец якобы бьет детей «колючим шнуром». А мать просто практически не появляется дома.

В связи с этим региональный Следком возбудил уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание). А теперь и председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Воронежской области Михаилу Селюкову сообщить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.