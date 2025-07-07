Автомобиль перевернулся и загорелся при въезде на Борский мост

В Нижегородской области автомобиль перевернулся и загорелся из-за наезда на бетонный блок. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
ДТП произошло 4 июля при въезде на Борский мост. Водитель автомобиля Great Wall потерял управление и врезался в бетонный блок. От сильного удара машина перевернулась на крышу, а затем загорелась. Предположительно, мужчина мог заснуть за рулем.
В результате аварии пострадали 33-летняя и 17-летняя пассажирки. Им потребовалась госпитализация в медицинское учреждение.