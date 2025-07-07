Кадыров рассказал об отправке очередной группы добровольцев из Чечни на СВО

«Среди патриотов Отечества — как жители Чеченской Республики, так и прибывшие из различных регионов России. Перед отправкой на СВО каждый из кандидатов на службу в легендарном спецназе “Ахмат” МО РФ прошел у лучших в мире инструкторов курс подготовки, включающий в себя широкий спектр самых востребованных умений и навыков в боевых условиях, на базе кузницы героев — Российском университете спецназа имени президента России Владимира Путина», — отметил глава региона.