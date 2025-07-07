Кадыров рассказал об отправке очередной группы добровольцев из Чечни на СВО

Кадыров рассказал о новой группе добровольцев.
Очередная группа добровольцев отправилась 7 июля из международного аэропорта Грозный в зону проведения специальной военной операции после прохождения подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Среди патриотов Отечества — как жители Чеченской Республики, так и прибывшие из различных регионов России. Перед отправкой на СВО каждый из кандидатов на службу в легендарном спецназе “Ахмат” МО РФ прошел у лучших в мире инструкторов курс подготовки, включающий в себя широкий спектр самых востребованных умений и навыков в боевых условиях, на базе кузницы героев — Российском университете спецназа имени президента России Владимира Путина», — отметил глава региона.
Кадыров уточнил, что добровольцы обеспечены всем необходимым для службы: экипировкой, инвентарем, а также расходами на обучение, проживание и питание, которые полностью взял на себя Фонд Кадырова. Кроме того, фонд компенсирует все дорожные расходы от региона добровольца до Грозного.