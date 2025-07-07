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Стало известно, что нашли в портфеле погибшего Старовойта

В портфеле экс-министра транспорта РФ и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта нашли пачку наличных, а также iPad и документы.

В портфеле экс-министра транспорта РФ и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта нашли пачку наличных, а также iPad и документы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Следователи изъяли все предметы из припаркованного рядом с местом происшествия автомобиля Tesla, уточняет издание.

По информации канала, с машины сняли отпечатки пальцев, а обнаруженные предметы передали на экспертизу. Сотрудники СК также допросили девушку Старовойта — Полину — вблизи места происшествия. После этого ее отвезли на служебном автомобиле экс-министра.

Ранее по поводу смерти уволенного главы Минтранса Романа Старовойта высказался бывший вице-президент России и экс-губернатор Курской области генерал-майор авиации Александр Руцкой, который был знаком с ним лично. По мнению политика, Старовойт поступил как настоящий русский офицер.

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