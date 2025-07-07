Стало известно, что нашли в портфеле погибшего Старовойта

По информации канала, с машины сняли отпечатки пальцев, а обнаруженные предметы передали на экспертизу. Сотрудники СК также допросили девушку Старовойта — Полину — вблизи места происшествия. После этого ее отвезли на служебном автомобиле экс-министра.