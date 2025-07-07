В деле о хищении денег на строительство оборонительных сооружений в Курской области могут появиться новые фигуранты

Напомним, Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали в середине апреля текущего года. Им предъявили обвинение в хищении больше одного миллиарда рублей — средства выделили «Корпорации развития Курской области» для возведения защитных сооружений на границе с Украиной.