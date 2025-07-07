В деле о хищении денег на строительство оборонительных сооружений в Курской области могут появиться новые фигуранты

Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, который обвиняется в хищении выделенных на строительство в регионе оборонительных сооружений денег. Об этом сообщает ТАСС.
Еще одним обвиняемым по этому уголовному делу является бывший заместитель главы курского региона Алексей Дедов.
«В скором времени могут появиться новые фигуранты. Один из обвиняемых по делу начал активно давать показания», — цитирует агентство своего собеседника.
Адвокат одного из обвиняемых тоже заявила, что в скором времени могут появиться новые фамилии по этому делу.
Напомним, Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали в середине апреля текущего года. Им предъявили обвинение в хищении больше одного миллиарда рублей — средства выделили «Корпорации развития Курской области» для возведения защитных сооружений на границе с Украиной.