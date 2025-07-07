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Тело экс-главы Минтранса РФ Старовойта увезли с места его гибели

Автомобиль Tesla, принадлежащий экс-министру, к настоящему времени эвакуирован с парковки.

Источник: Аргументы и факты

Полиция увезла тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта с места его гибели в Одинцово. Об этом сообщает ТАСС.

Автомобиль Tesla, принадлежащий экс-министру, к настоящему времени эвакуирован с парковки.

Следователи СК, криминалисты, а также сотрудники полиции, работавшие на месте, где было найдено тело Старовойта, уехали ближе к 19.30 по московскому времени. При этом сигнальная лента, которой полиция оцепила территорию, осталась.

Напомним, 7 июля 2025 года президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с министерской должности. Через несколько часов Старовойта обнаружили мертвым. СКР назвал основной версией произошедшего самоубийство.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл причину отставки министра Романа Старовойта. По словам Пескова, выбор в пользу Андрея Никитина обусловлен его компетентностью и опытом в транспортной сфере. Президент считает, что именно он способен обеспечить стабильную и эффективную работу ведомства в текущей ситуации.

Также ранее стало известно, что в 47 лет покончил с собой рэпер Young Noble, участник группы Шакура. В 2021-м году исполнитель перенес сердечный приступ, с тех пор состояние его здоровья ухудшалось.

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