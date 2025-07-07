Роман Старовойт найден мертвым: что известно о смерти экс-министра транспорта

Бывший министр транспорта Роман Старовойт был найден мертвым в понедельник, 7 июля 2025 года. Тело политика обнаружили с огнестрельным ранением рядом с его личным автомобилем Tesla. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета.
Погибший политик был обнаружен в Одинцовском городском округе на парковке. Сейчас проводятся оперативные мероприятия для выяснения деталей случившегося.
«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — говорится в публикации ведомства.
Нужно отметить, что последнее сообщение Старовойт отправил своей охране. В нем указывалось, где и когда его нужно было забрать. Когда сотрудники службы безопасности прибыли на указанное место, они увидели, что бывший государственный служащий мёртв. Его тело лежало около автомобиля. Именно они вызвали экстренные службы.
Что касается родных, то Старовойт проводил время с семьей за два дня до гибели. Чиновник присутствовал на соревнованиях у дочери, и окружающие заметили, что он был в подавленном состоянии.
В деле о гибели Старовойта появились новые подробности. Оказалось, что в отношении политика могло быть возбуждено уголовное дело. Речь идет о разбирательстве с хищением бюджетных средств во время фортификационных сооружений в Курской области. Отмечается, что якобы экс-губернатор региона Алексей Смирнов дал показания против Старовойта. Правда, защита Смирнова опровергает эту информацию. Напомним, весной 2024 года Старовойт сменил губернаторское кресло на министерское. До этого он был главой Курской области. Глава России Владимир Путин 7 июля 2025 года освободил Старовойта от должности министра транспорта.
Ранее стало известно, что Старовойт за полтора месяца до гибели сделал дорогостоящую покупку. Речь идет об автомобиле Tesla темного цвета, рядом с которым было обнаружено тело политика в понедельник, 7 июля 2025 года.
Журналисты сайта KP.RU опубликовали эксклюзивные кадры с места гибели политика. Их можно посмотреть в этом материале. Кроме того, аналитики издания «Комсомолка» собрали ключевые моменты в гибели экс-министра, которые обрисовывают полную картину случившегося.