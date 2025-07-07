Роман Старовойт найден мертвым: что известно о смерти экс-министра транспорта

В деле о гибели Старовойта появились новые подробности. Оказалось, что в отношении политика могло быть возбуждено уголовное дело. Речь идет о разбирательстве с хищением бюджетных средств во время фортификационных сооружений в Курской области. Отмечается, что якобы экс-губернатор региона Алексей Смирнов дал показания против Старовойта. Правда, защита Смирнова опровергает эту информацию. Напомним, весной 2024 года Старовойт сменил губернаторское кресло на министерское. До этого он был главой Курской области. Глава России Владимир Путин 7 июля 2025 года освободил Старовойта от должности министра транспорта.