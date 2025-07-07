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Москалькова: омбудсмен Азербайджана отреагировала на задержания россиян

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева отреагировала на ее обращение по поводу задержания граждан РФ в Азербайджане и пообещала предпринять необходимые меры для восстановления справедливости. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Россиян задержали в Азербайджане.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева отреагировала на ее обращение по поводу задержания граждан РФ в Азербайджане и пообещала предпринять необходимые меры для восстановления справедливости. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Я обратилась к своей коллеге Сабине Алиевой, уполномоченному по правам человека Республики Азербайджан, с просьбой проверить, принять в рамках ее компетенций необходимые меры для восстановления справедливости и законности. Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных», — заявила Москалькова РИА Новости.

Татьяна Москалькова уточнила, что причиной обращения стали обращения родственников россиян, задержанных на территории Азербайджана. Она отметила, что российская сторона внимательно следит за ситуацией с задержаниями и рассчитывает на взаимодействие с омбудсменом Азербайджана для защиты прав граждан РФ.

После инцидента 27 июня в Екатеринбурге, когда были задержаны представители азербайджанской диаспоры, официальный Баку потребовал объективного расследования, а также отменил ряд совместных мероприятий с Россией. Тогда омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева также обращалась к российской стороне с просьбой проверить обстоятельства задержаний.

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