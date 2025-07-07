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Мог скончаться раньше: новые подробности в деле о самоубийстве экс-министра Старовойта

Экс-министр Старовойт мог умереть более суток назад.

Источник: Комсомольская правда

Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта было найдено в понедельник, 7 июля 2025 года. Но появились новые детали в деле о самоубийстве чиновника, предполагается, что смерть могла наступить более суток назад. Об этом пишет корреспондент KP.RU Александр Бойко.

«Как выяснил корреспондент KP.RU, Старовойт покончил с собой вчера. Охрана парка обнаружила его тело сегодня утром», — говорится в материале издания.

Напомним, перед смертью Старовойт отправил сообщение своей охране. В тексте содержалась информация, где и когда его забрать. Охранники, которые прибыли по указанным координатам, обнаружили тело чиновника.

Ранее KP.RU сообщил, что Старовойт с семьей виделся в последний раз за два дня до гибели. Политик был на соревнованиях у дочери и выглядел весьма подавленный. После мероприятия экс-министр попрощался с родствениками и ушел.

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