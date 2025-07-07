Украинского диверсанта Лимешко причислили к террористам и экстремистам в РФ

Ранее сообщалось, что Судакский горсуд признал гражданина Украины Геннадия Лимешко виновным в изготовлении взрывчатки и незаконном хранении боеприпасов и назначил восемь лет колонии общего режима. По версии правоохранительных органов, мужчина был агентом СБУ и готовил серию диверсий в Крыму.