Украинского диверсанта Лимешко причислили к террористам и экстремистам в РФ

Росфинмониторинг включил гражданина Украины Геннадия Лимешко*, осужденного на восемь лет за подготовку диверсий в Крыму, в перечень террористов и экстремистов.
«Лимешко Геннадий Геннадьевич, 29.12.1992 года рождения, пгт Сахновщина Харьковской области Украины», — появилась запись в перечне на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что Судакский горсуд признал гражданина Украины Геннадия Лимешко виновным в изготовлении взрывчатки и незаконном хранении боеприпасов и назначил восемь лет колонии общего режима. По версии правоохранительных органов, мужчина был агентом СБУ и готовил серию диверсий в Крыму.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.