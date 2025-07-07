Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинского диверсанта Лимешко причислили к террористам и экстремистам в РФ

Суд в Крыму назначил украинцу восемь лет колонии.

Источник: Аргументы и факты

Росфинмониторинг включил гражданина Украины Геннадия Лимешко*, осужденного на восемь лет за подготовку диверсий в Крыму, в перечень террористов и экстремистов.

«Лимешко Геннадий Геннадьевич, 29.12.1992 года рождения, пгт Сахновщина Харьковской области Украины», — появилась запись в перечне на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Судакский горсуд признал гражданина Украины Геннадия Лимешко виновным в изготовлении взрывчатки и незаконном хранении боеприпасов и назначил восемь лет колонии общего режима. По версии правоохранительных органов, мужчина был агентом СБУ и готовил серию диверсий в Крыму.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.