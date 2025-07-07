США предрекли массовые отключения электричества

По оценке департамента, если запланированное закрытие традиционных электростанций продолжится без создания новых генерирующих мощностей, количество отключений электроэнергии вырастет на 100 процентов уже в течение ближайших пяти лет. В министерстве отмечают, что всплеск спроса вызван в первую очередь быстрым развитием искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.