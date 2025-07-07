В Дагестане из-за дождей ввели режим ЧС, села оказались отрезанными от мира

«Сегодня по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) муниципального образования администрацией района было принято решение о введении соответствующего режима для органов управления и сил муниципального звена. Это решение связано с размывом полки автомобильной дороги, что привело к нарушению энергоснабжения и транспортного сообщения с шестью населенными пунктами», — говорится в сообщении МЧС.