В центре Рязани произошел взрыв: что известно о погибшем, пострадавших и эвакуации ТЦ

В Рязани, между торговым центром «Малина» и кальян-баром Game loft, произошел взрыв. Молодой человек подорвал боевую военную гранату, приняв ее за муляж. На месте работают спасатели и медики, ТЦ был эвакуирован. Есть погибший и несколько раненых. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.