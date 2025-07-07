В центре Рязани произошел взрыв: что известно о погибшем, пострадавших и эвакуации ТЦ

В Рязани между ТЦ и лаунж-баром произошел взрыв.
В Рязани, между торговым центром «Малина» и кальян-баром Game loft, произошел взрыв. Молодой человек подорвал боевую военную гранату, приняв ее за муляж. На месте работают спасатели и медики, ТЦ был эвакуирован. Есть погибший и несколько раненых. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Эвакуация ТЦ.
По некоторым сообщениям, ТЦ «Малина» в Рязани был эвакуирован, сообщили в telegram-канале «Рязань». К нему приехали скорая и спасатели.
Взрыв.
Сначала появилась информация, что взрыв произошел якобы в шаурмечной. Это отметили в telegram-канале «Рязань. Происшествия». Как рассказали очевидцы, есть погибший, одному пострадавшему оторвало ногу. Есть еще нескольких раненых.
Позже стало известно, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения человека с боевой гранатой. Парень принял ее за муляж, сообщили в telegram-канале опергруппы Рязанской области.
Подробности.
Предположительно, парень подорвал гранату, думая, что это муляжФото: Алексей_Гайнов © URA.RU.
Взрыв произошел примерно в 18:00 по местному времени на улице Соборной, предварительно, у здания лаунж-бара. Пять человек пострадали — один погиб, еще четверо были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Однако, как отметили в telegram-канале «Усы Куракиной», пострадавших было якобы семеро, их всех увезли в реанимацию. Там отметили, что взрыв произошел между ТЦ «Малина» и кальян-баром Game loft, в самом центре города.
На месте происшествия работали оперслужбы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в канале опергруппы. По сообщениям telegram-канала Readovka, на месте якобы также присутствовала военная полиция. По их информации, парень якобы принес гранату на встречу с друзьями.