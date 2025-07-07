Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

«Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта», — сообщили в Росавиации.
По данным госкорпорации по ОрВД на 20.00 мск понедельника, аэропорт «Шереметьево» обслужил 562 рейса, «Пулково» — 442, аэропорт Нижнего Новгорода — 38.
Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет, сообщает Росавиация.
Отмечается, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются.