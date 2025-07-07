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Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщила Росавиация.

Источник: © РИА Новости

«Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта», — сообщили в Росавиации.

По данным госкорпорации по ОрВД на 20.00 мск понедельника, аэропорт «Шереметьево» обслужил 562 рейса, «Пулково» — 442, аэропорт Нижнего Новгорода — 38.

Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет, сообщает Росавиация.

Отмечается, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются.