Производители «Мистера сидра» на суде говорят, что не знали о метаноле в напитке

В суде обвиняемые по делу о массовых отравлениях напитком «Мистер сидр» заявили, что даже не догадывались, что в бутылках был настоящий яд.
Между тем, летом 2023 года этот «алкоголь» унёс жизни 50 человек. Ещё около 60 едва выжили. А всё началось с простой сделки.
Артём Айрапетян купил спирт у знакомого. По его словам, тот просто сказал: «Это этиловый».
Затем он перепродал 4 тонны вещества Анару Гусейнову за 400 тысяч рублей — чистая прибыль составила 20 тысяч.
Гусейнов же утверждает: он покупал спирт у разных людей и понятия не имел, что ему подсунули метиловый спирт — яд, который убивает быстрее, чем успеваешь допить бокал.
Именно из него делали «Мистер сидр», который попал на прилавки Ульяновска, Пензы, Кургана, Самары, Нижнего Новгорода, Чувашии и Удмуртии.
Люди пили, думая, что это безобидный алкоголь. А потом попадали в реанимацию. Некоторые — навсегда.
В 2024 году уже были вынесены первые приговоры: бывшего полицейского Ивана Гребенкина и предпринимателей Алексея и Дмитрия Егоровых признали виновными в хищении 6 тысяч литров метилового спирта со склада МВД.
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