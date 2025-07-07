Финского посла обвинили в домогательствах

Несмотря на вынесенное предупреждение и поступившие жалобы, Титта Майя-Луото сохранит трудовые отношения с внешнеполитическим ведомством Финляндии. Как уточняет Ilta-Sanomat, выговор не является основанием для увольнения или отстранения от работы. Источник также указывает, что Майя-Луото создает напряженную атмосферу в коллективе, что стало поводом для обсуждения ее профессиональной пригодности.