У ТЦ «Малина» в Рязани произошел взрыв гранаты

Взрыв произошел рядом с торговым центром «Малина» в Рязани в понедельник, 7 июля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, инцидент произошел в результате взрыва гранаты в здании лаунж-бара на улице Соборной.
«Взрыв произошел из-за гранаты, которая была принята за муляж», — говорится в сообщении региональных властей.
В результате инцидента пострадало пять человек, один из которых погиб. Еще четверо были госпитализированы в медучреждение с полученными от взрыва травмами, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
По предварительной информации, находящийся в лаундж-баре мужчина, который отдыхал в заведении вместе с компанией, по неосторожности привел в действие боевую гранату. До этого необычный снаряд посетители принимали за муляж и не ожидали, что может произойти взрыв. Впоследствии граната сдетонировала в руках мужчины.
На место происшествия также прибыли сотрудники оперативных служб. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются. Как сообщали представители оперативных служб, в результате инцидента у ТЦ «Малина» не было зафиксировано возгорания.
Ранее KP.RU сообщал, что в населенном пункте Калач Лискинского района Воронежской области двое человек погибли в результате взрыва гранаты. Как сообщали представители Следственного комитета России, инцидент произошел в одном из частных домов на хуторе в регионе, где сдетонировало взрывоопасное устройство. Всего при ЧП пострадали четыре человека, включая десятилетнего ребенка. По факту произошедшего также были возбуждены уголовные дела.
Еще один взрыв в понедельник, 7 июля, произошел в многоквартирном доме в центре Курска. Как заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, инцидент произошел по причине утечки бытового газа. Один человек, который являлся хозяином квартиры, пострадал в результате ЧП. Он получил легкие ожоги и был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. В самом здании на улице Марата произошло обрушение части стены и балкона. На месте ведут работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов, детали инцидента уточняются.