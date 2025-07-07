У ТЦ «Малина» в Рязани произошел взрыв гранаты

Еще один взрыв в понедельник, 7 июля, произошел в многоквартирном доме в центре Курска. Как заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, инцидент произошел по причине утечки бытового газа. Один человек, который являлся хозяином квартиры, пострадал в результате ЧП. Он получил легкие ожоги и был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. В самом здании на улице Марата произошло обрушение части стены и балкона. На месте ведут работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов, детали инцидента уточняются.