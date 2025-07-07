«Первая леди Курска»: Что известно о молодой возлюбленной погибшего Старовойта

По данным телеграм-канала, 25-летняя Полина, выпускница медицинского университета в Курске, переехала в Москву вместе с матерью, продав квартиру в микрорайоне Волокно. Знакомые девушки утверждают, что она поступила в ординатуру Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена благодаря связям, хотя её отношения с 53-летним министром не были широко известны. Единственное, чем она владеет, это автомобиль KIA К5. При этом её часто видели с матерью в фешенебельных магазинах Москвы.
Полина, чья возможная свадьба с чиновником активно обсуждалась в курских СМИ после ее фотосессии в свадебном платье, сегодня опознавала тело Старовойта, покончившего с собой. Плачущую девушку увезли на «Аурусе» экс-министра.
Напомним, что ранее сегодня руководитель Минтранса Роман Старовойт был освобождён от занимаемой должности. Спустя несколько часов его тело было обнаружено на территории Московской области. На месте гибели чиновника нашли наградной пистолет. СК рассматривает версию самоубийства как основную причину произошедшего. Известно, что Старовойт должен был стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.