Роспотребнадзор назвал причину отравления туристов в Дагестане

В ведомстве 5 июля рассказали о пищевом отравлении 11 человек во время двухдневного тура по Гунибскому району. Роспотребнадзор отметил, что в ходе внеплановых проверок в трех местных заведениях общественного питания были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, работу двух кафе приостановили. По факту отравления туристов следователи СК России по Дагестану 6 июля организовали доследственную проверку.