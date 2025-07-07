Роспотребнадзор назвал причину отравления туристов в Дагестане

В ведомстве 5 июля рассказали о пищевом отравлении 11 человек во время двухдневного тура по Гунибскому району. Роспотребнадзор отметил, что в ходе внеплановых проверок в трех местных заведениях общественного питания были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, работу двух кафе приостановили. По факту отравления туристов следователи СК России по Дагестану 6 июля организовали доследственную проверку.
«По результатам лабораторных исследований биоматериала пострадавших выделен возбудитель дизентерии. Результаты исследований пищевой продукции показали, что фактором передачи инфекции послужил плов, поданный посетителям, в котором также обнаружен возбудитель дизентерии», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора.
Ведомство добавило, что в кафе, в котором туристы ели плов, не соблюдались требования санитарных правил: у сотрудников отсутствуют медицинские книжки, персонал не обследовали, в результате чего до работы допустили носителя инфекции. Кафе опечатали с участием полицейских, работа заведения прекращена, заключили в Роспотребнадзоре.