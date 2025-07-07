Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским ТЦК: главное об СВО за 7 июля

В Бухарской области Узбекистана местный житель осужден на пять лет лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на территории ЛНР в рамках специальной военной операции. Об этом говорится в копии приговора, вынесенного Ромитанским районным судом по уголовным делам. «Признать А. Р., 1993 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием срока в колонии общего режима», — сказано в приговоре.