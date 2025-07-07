Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским ТЦК: главное об СВО за 7 июля

ВС РФ освободили населенные пункты Бессаловка в Сумской области и Дачное в Днепропетровской области НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ сделали рывок в Днепропетровской области: карта СВО на 7 июля.
Освобождены населенные пункты Бессаловка в Сумской области, а также освобожден населенный пункт Дачное в Днепропетровской области. После освобождения Дачного, военнослужащие Украины начали сдаваться в плен и отступать.
Также вооруженные силы Российской Федерации начали атаковать украинские ТЦК. А также нанесли удары по местам производства БПЛА и местам их хранения. К тому же силами ВС РФ был нанесен удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по местам временного размещения солдат ВСУ. Главное о спецоперации на Украине за 7 июля — в материале URA.RU.
Населенные пункты Бессаловка и Дачное освобождены.
Российские войска освободили Бессаловку в Сумской области и Дачное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Сообщение приводит Пятый канал.
Потери ВСУ за сутки составили около 1245 боевиков в зоне СВО. Российские средства ПВО сбили за сутки семь управляемых авиабомб и 402 беспилотника ВСУ, добавили в ведомстве.
ВСУ атаковали жилой дом в Запорожской области.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому району города Васильевка об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. В результате обстрела погиб 19-летний молодой человек, который находился во дворе жилого дома.
«Террористический киевский режим нанес прицельный удар по жилому кварталу города Васильевки. Погиб 19-летний парень, который находился во дворе дома», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале.
ВС РФ нанесли удар «Искандером».
Вооруженные силы России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по месту временного размещения подразделений Вооруженных сил Украины. Сообщает Минобороны РФ.
По информации, что было уничтожено более 50 украинских солдат. Операция была проведена в рамках продолжающейся специальной военной операции.
ВС РФ нанесли удар по ТЦК и заводам с украинскими беспилотниками.
За прошедшие сутки ВС Российской Федерации атаковали по территориальным центрам комплектования ВСУ, выполняющим функции аналогов военкоматов, а также по объектам, которые участвуют в производстве и хранении БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ», — говорится в сообщении. Министерство опубликовало его в своем официальном telegram-канале.
Один из военкоматов в Украине перестал работать.
Винницкий областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) приостановил работу. Такое решение принято после серии взрывов в украинских военкоматах. "Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан, Винницкий областной ТЦК приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Даниила Галицкого, 31.
Солдаты ВСУ сдаются в плен в Днепропетровской области.
Солдаты ВСУ отступают и сдаются в плен в Днепропетровской области. Произошло это после освобождения населенного пункта Дачное. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Ведя наступательные действия, воины-гвардейцы успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов берут в плен военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.
Житель Узбекистана был осужден за участие в СВО.
В Бухарской области Узбекистана местный житель осужден на пять лет лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на территории ЛНР в рамках специальной военной операции. Об этом говорится в копии приговора, вынесенного Ромитанским районным судом по уголовным делам. «Признать А. Р., 1993 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием срока в колонии общего режима», — сказано в приговоре.