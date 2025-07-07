В Минске на велосипедиста наехали дважды

Госавтоинспекция напоминает, что при выезде из жилой и пешеходной зон, с прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, велосипедистам, предоставить преимущество пешеходам, путь движения которых они пересекают. При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода. -0-