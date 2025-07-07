В Минске на велосипедиста наехали дважды

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП пострадал велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«По предварительной информации, сегодня около 17.30 46-летний водитель автомобиля Toyota, выезжая с прилегающей территории, вблизи здания № 42/7 по ул. Ванеева не предоставил преимущество и совершил наезд на 41-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по линии тротуаров на электровелосипеде. В дальнейшем велосипедист продолжил движение, выехал на проезжую часть и столкнулся с двигавшимся попутно автомобилем Mitsubishi», — рассказали в УГАИ.
Велосипедист доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что при выезде из жилой и пешеходной зон, с прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, велосипедистам, предоставить преимущество пешеходам, путь движения которых они пересекают. При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода. -0-