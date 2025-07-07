Британия ввела санкции против россиян

Санкции коснулись научно-исследовательского института.
Власти Великобритания 7 июля 2025 года расширили санкционный список. ОНи включили в него двух российских граждан и одну организацию.
«Правительство Великобритании заявило, что оно заморозило активы и запретило поездки Алексею Викторовичу Ртищеву и Андрею Марченко, начальнику и заместителю начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России. Санкции связаны с применении химического оружия на Украине», — пишет Reuters.
Власти Канады 17 июня 2025 года расширили санкционный список, включив в него бывшую супругу президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную. Ограничения также коснулись ее нынешнего мужа Артура Очеретного.