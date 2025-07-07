Британия ввела санкции против россиян

«Правительство Великобритании заявило, что оно заморозило активы и запретило поездки Алексею Викторовичу Ртищеву и Андрею Марченко, начальнику и заместителю начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России. Санкции связаны с применении химического оружия на Украине», — пишет Reuters.