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Британия ввела санкции против россиян

Власти Великобритания 7 июля 2025 года расширили санкционный список. ОНи включили в него двух российских граждан и одну организацию.

Санкции коснулись научно-исследовательского института.

Власти Великобритания 7 июля 2025 года расширили санкционный список. ОНи включили в него двух российских граждан и одну организацию.

«Правительство Великобритании заявило, что оно заморозило активы и запретило поездки Алексею Викторовичу Ртищеву и Андрею Марченко, начальнику и заместителю начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России. Санкции связаны с применении химического оружия на Украине», — пишет Reuters.

Власти Канады 17 июня 2025 года расширили санкционный список, включив в него бывшую супругу президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную. Ограничения также коснулись ее нынешнего мужа Артура Очеретного.