Один труп и четверо пострадавших: СК устанавливает обстоятельства взрыва в рязанском баре

Напомним, что всё произошло на территории ТЦ «Малина». 18-летний парень принёс в бар гранату, думая, что это муляж. Он хотел продемонстрировать её друзьям, однако боеприпас оказался настоящим и сдетонировал прямо у него в руке. Владельцу гранаты оторвало руку, а один из его друзей погиб.