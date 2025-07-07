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Один труп и четверо пострадавших: СК устанавливает обстоятельства взрыва в рязанском баре

В Рязани на улице Соборной произошёл взрыв в здании лаунж-бара, в результате которого один человек погиб, а четверо получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Следователи устанавливают все подробности инцидента, на месте работают криминалисты.

Источник: Life.ru

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Рязанской области», — рассказали в СК РФ.

Прокуратура Советского района города Рязани также организовала проверку по факту произошедшего, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что всё произошло на территории ТЦ «Малина». 18-летний парень принёс в бар гранату, думая, что это муляж. Он хотел продемонстрировать её друзьям, однако боеприпас оказался настоящим и сдетонировал прямо у него в руке. Владельцу гранаты оторвало руку, а один из его друзей погиб.