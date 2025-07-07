Появились кадры с места взрыва гранаты в центре рязанском ТЦ «Малина»

Журналисты опубликовали видео с места взрыва гранаты в здании лаунж-бара торгового центра «Малина» на улице Соборной в центре Рязани. Ролик был опубликован агентством ТАСС.
На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, автомобиль скорой помощи, а также, предположительно, очевидцы инцидента.
Сейчас на месте работают следственные и оперативные службы.
Напомним, что в результате взрыва погиб один человек, ещё четверо пострадали. Предварительно, взрыв произошёл из-за неосторожного обращения посетителя заведения с боевой гранатой, который думал, что это муляж.