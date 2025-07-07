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Появились кадры с места взрыва гранаты в центре рязанском ТЦ «Малина»

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России.

Источник: Аргументы и факты

Журналисты опубликовали видео с места взрыва гранаты в здании лаунж-бара торгового центра «Малина» на улице Соборной в центре Рязани. Ролик был опубликован агентством ТАСС.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, автомобиль скорой помощи, а также, предположительно, очевидцы инцидента.

Сейчас на месте работают следственные и оперативные службы.

Напомним, что в результате взрыва погиб один человек, ещё четверо пострадали. Предварительно, взрыв произошёл из-за неосторожного обращения посетителя заведения с боевой гранатой, который думал, что это муляж.