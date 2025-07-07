Роман Старовойт потратил крупную сумму денег незадолго до смерти: подробности

Экс-министр транспорта Роман Старовойт потратил крупную сумму денег незадолго до смерти. Оказалось, что всего за полтора месяца до гибели он приобрёл электромобиль Tesla Model X, цена которой варьируется от 15 до 17,5 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости, сославшись на сведения о регистрационном номере политика.
Согласно документам, в последний раз автомобиль сменил владельца 20 мая 2025 года. До этого, с июля 2018 года по май 2025 года, у транспортного средства был другой владелец.
Напомним, Роман Старовойт был обнаружен мертвым у своей машины Tesla в понедельник, 7 июля 2025 года. Труп обнаружили охранники политика. Именно им чиновник отправил последнее сообщение. В нем содержалась информация о том, откуда и когда его надо забрать. Приехавшие на место охранники вызвали полицию.
Но позже оказалось, что Старовойт мог скончаться не 7 июля, как предполагалось ранее, а сутками раньше. Оперативники сейчас проверяют эту информацию. Нужно отметить, что политик в последнее время выглядел подавлено. Это отмечают родственники, с которыми он виделся за два дня до смерти. Экс-министр транспорта был на соревнованиях у дочери, где поговорил с родственниками, а затем попрощался, больше живым его уже они не видели.
Нужно отметить, что у чиновника, предположительно, были причины плохого настроения. Оказалось, что против него могли возбудить уголовное дело. Речь идет о ситуации с хищением бюджетных средств во время возведения фортификационных сооружений в Курской области. Появилась информация, что якобы экс-губернатор региона Алексей Смирнов дал против Старовойта показания. Но защита чиновника опровергает эту информацию.
Кроме того, в Следственном комитете подчеркнули, что фигурантов по делу о растрате бюджетных средств во время строительства фортификаций в Курской области может стать больше. Следствие планирует расширить круг подозреваемых.
Ранее KP.RU сообщил, что журналист издания Александр Бойко оказался на месте гибели Старовойта и сделал несколько эксклюзивных кадров и видео с места событий. На фотографиях видно, что территория отцеплена, там проводятся следственные мероприятия, рядом много дорогих машин. Также оперативники досматривают личный автомобиль экс-министра транспорта.
Также стало известно, как отреагировала на гибель Старовойта его девушка. Она впервые дала комментарий, где честно призналась о том, что ей пришлось пережить во время опознания.