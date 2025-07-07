Роман Старовойт потратил крупную сумму денег незадолго до смерти: подробности

Но позже оказалось, что Старовойт мог скончаться не 7 июля, как предполагалось ранее, а сутками раньше. Оперативники сейчас проверяют эту информацию. Нужно отметить, что политик в последнее время выглядел подавлено. Это отмечают родственники, с которыми он виделся за два дня до смерти. Экс-министр транспорта был на соревнованиях у дочери, где поговорил с родственниками, а затем попрощался, больше живым его уже они не видели.