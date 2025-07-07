Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики восстанавливают электроснабжение после грозы в 48 населенных пунктах Брестской области

Больше всего неприятностей непогода доставила жителям Пинского, Пружанского, Кобринского, Брестского и Каменецкого районов. Главная причина повреждений — падение деревьев и веток, которые обрывают провода линий электропередачи.

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Брестской области восстанавливают электроснабжение, нарушенное грозой в 48 населенных пунктах. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Брестэнерго».

Больше всего неприятностей непогода доставила жителям Пинского, Пружанского, Кобринского, Брестского и Каменецкого районов. Главная причина повреждений — падение деревьев и веток, которые обрывают провода линий электропередачи.

Всего временно отсутствует электроснабжение в 48 населенных пунктах Брестской области, отключено 192 трансформаторные подстанции. 11 аварийно-восстановительных бригад приступили к работе на поврежденных линиях электропередачи. -0-