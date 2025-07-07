Энергетики восстанавливают электроснабжение после грозы в 48 населенных пунктах Брестской области

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Брестской области восстанавливают электроснабжение, нарушенное грозой в 48 населенных пунктах. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Брестэнерго».
Больше всего неприятностей непогода доставила жителям Пинского, Пружанского, Кобринского, Брестского и Каменецкого районов. Главная причина повреждений — падение деревьев и веток, которые обрывают провода линий электропередачи.
Всего временно отсутствует электроснабжение в 48 населенных пунктах Брестской области, отключено 192 трансформаторные подстанции. 11 аварийно-восстановительных бригад приступили к работе на поврежденных линиях электропередачи. -0-