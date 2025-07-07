Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что происходило на месте самоубийства экс-главы Минтранса Романа Старовойта. Фоторепортаж

В Одинцовском городском округе было обнаружено тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта, сообщили в Следственном комитете России. В настоящее время ведется установление всех обстоятельств случившегося, приоритетной версией следствия является самоубийство. Тело Старовойта было обнаружено в нескольких метрах от его автомобиля, за кустарником. Вечером сотрудники экстренных служб вывезли тело чиновника с места происшествия и направили его в морг. Что происходило на месте самоубийства экс-главы Минтранса — в фоторепортаже URA.RU.

Старовойт покончил с собой в Одинцово.

В Одинцовском городском округе было обнаружено тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта, сообщили в Следственном комитете России. В настоящее время ведется установление всех обстоятельств случившегося, приоритетной версией следствия является самоубийство. Тело Старовойта было обнаружено в нескольких метрах от его автомобиля, за кустарником. Вечером сотрудники экстренных служб вывезли тело чиновника с места происшествия и направили его в морг. Что происходило на месте самоубийства экс-главы Минтранса — в фоторепортаже URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно о самоубийстве Старовойта: возможные проверки и показания против экс-главы Минтранса.

По данным telegram-канала 112, следственные органы изъяли из автомобиля Старовойта марки Tesla все предметы, которые могут иметь значение для выяснения обстоятельств произошедшего. В частности, из машины были изъяты портфель, электронные устройства и другие вещи, которые были затем переданы сотрудникам правоохранительных органов. Tesla Старовойт купил всего на полтора месяца до трагедии.

Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия завершена. Следователи, криминалисты Следственного комитета, а также сотрудники полиции покинули территорию в Одинцово, где ранее было найдено тело экс-главы Минтранса. Они уехали примерно в 19:30 по московскому времени. Однако оградительная лента, использованная сотрудниками для ограничения доступа к территории, по-прежнему остается на месте.

Незадолго до самоубийства Роман Старовойт был освобожден от должности главы министерства транспорта России. Он возглавлял ведомство чуть больше года — с мая 2024 года. До этого Старовойт был губернатором Курской области.

На месте Самоубийства Старовойта несколько часов работали следственные органы Роман Наумов © URA.RUСледствие пока выясняет все обстоятельства смерти экс-главы Минтранса Роман Наумов © URA.RUТело Романа Старовойта было найдено недалеко от его автомобиля Роман Наумов © URA.RUМашину марки Tesla бывший министр купил всего лишь за полтора месяца до самоубийства Роман Наумов © URA.RUОрганы провели детальное расследование и в самом автомобиле Роман Наумов © URA.RUРядом с Tesla запечатлен автомобиль Aurus Роман Наумов © URA.RUТочная причина самоубийства Старовойта пока остается неизвестной Роман Наумов © URA.RUПредварительно, на решение экс-главы Минтранса покончить жизнь самоубийством могли повлиять показания Алексея Смирнова Роман Наумов © URA.RUБывшие подчиненные тоже дали показания против Старовойта Роман Наумов © URA.RUВ отношении Старовойта велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений Роман Наумов © URA.RUТело Романа Старовойта уже увезли с места происшествия Роман Наумов © URA.RUСотрудники СК могли задержать Старовойта вечером 7 июля Роман Наумов © URA.RUСейчас следствие продолжается Роман Наумов © URA.RU.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше