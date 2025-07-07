Что происходило на месте самоубийства экс-главы Минтранса Романа Старовойта. Фоторепортаж

Старовойт покончил с собой в Одинцово.
В Одинцовском городском округе было обнаружено тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта, сообщили в Следственном комитете России. В настоящее время ведется установление всех обстоятельств случившегося, приоритетной версией следствия является самоубийство. Тело Старовойта было обнаружено в нескольких метрах от его автомобиля, за кустарником. Вечером сотрудники экстренных служб вывезли тело чиновника с места происшествия и направили его в морг. Что происходило на месте самоубийства экс-главы Минтранса — в фоторепортаже URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно о самоубийстве Старовойта: возможные проверки и показания против экс-главы Минтранса.
По данным telegram-канала 112, следственные органы изъяли из автомобиля Старовойта марки Tesla все предметы, которые могут иметь значение для выяснения обстоятельств произошедшего. В частности, из машины были изъяты портфель, электронные устройства и другие вещи, которые были затем переданы сотрудникам правоохранительных органов. Tesla Старовойт купил всего на полтора месяца до трагедии.
Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия завершена. Следователи, криминалисты Следственного комитета, а также сотрудники полиции покинули территорию в Одинцово, где ранее было найдено тело экс-главы Минтранса. Они уехали примерно в 19:30 по московскому времени. Однако оградительная лента, использованная сотрудниками для ограничения доступа к территории, по-прежнему остается на месте.
Незадолго до самоубийства Роман Старовойт был освобожден от должности главы министерства транспорта России. Он возглавлял ведомство чуть больше года — с мая 2024 года. До этого Старовойт был губернатором Курской области.
На месте Самоубийства Старовойта несколько часов работали следственные органы Роман Наумов © URA.RUСледствие пока выясняет все обстоятельства смерти экс-главы Минтранса Роман Наумов © URA.RUТело Романа Старовойта было найдено недалеко от его автомобиля Роман Наумов © URA.RUМашину марки Tesla бывший министр купил всего лишь за полтора месяца до самоубийства Роман Наумов © URA.RUОрганы провели детальное расследование и в самом автомобиле Роман Наумов © URA.RUРядом с Tesla запечатлен автомобиль Aurus Роман Наумов © URA.RUТочная причина самоубийства Старовойта пока остается неизвестной Роман Наумов © URA.RUПредварительно, на решение экс-главы Минтранса покончить жизнь самоубийством могли повлиять показания Алексея Смирнова Роман Наумов © URA.RUБывшие подчиненные тоже дали показания против Старовойта Роман Наумов © URA.RUВ отношении Старовойта велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений Роман Наумов © URA.RUТело Романа Старовойта уже увезли с места происшествия Роман Наумов © URA.RUСотрудники СК могли задержать Старовойта вечером 7 июля Роман Наумов © URA.RUСейчас следствие продолжается Роман Наумов © URA.RU.