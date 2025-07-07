Что происходило на месте самоубийства экс-главы Минтранса Романа Старовойта. Фоторепортаж

На месте Самоубийства Старовойта несколько часов работали следственные органы Роман Наумов © URA.RUСледствие пока выясняет все обстоятельства смерти экс-главы Минтранса Роман Наумов © URA.RUТело Романа Старовойта было найдено недалеко от его автомобиля Роман Наумов © URA.RUМашину марки Tesla бывший министр купил всего лишь за полтора месяца до самоубийства Роман Наумов © URA.RUОрганы провели детальное расследование и в самом автомобиле Роман Наумов © URA.RUРядом с Tesla запечатлен автомобиль Aurus Роман Наумов © URA.RUТочная причина самоубийства Старовойта пока остается неизвестной Роман Наумов © URA.RUПредварительно, на решение экс-главы Минтранса покончить жизнь самоубийством могли повлиять показания Алексея Смирнова Роман Наумов © URA.RUБывшие подчиненные тоже дали показания против Старовойта Роман Наумов © URA.RUВ отношении Старовойта велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений Роман Наумов © URA.RUТело Романа Старовойта уже увезли с места происшествия Роман Наумов © URA.RUСотрудники СК могли задержать Старовойта вечером 7 июля Роман Наумов © URA.RUСейчас следствие продолжается Роман Наумов © URA.RU.