В ООН отреагировали на планы Трампа ввести пошлины против сторонников БРИКС

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин для стран, поддерживающих политику БРИКС, заявив о намерении уведомлять иностранные государства о подобных мерах. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сотрудничество внутри БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, а объединение государств основано на схожих взглядах и подходах.