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В Екатеринбурге горит склад на площади 3,5 тысяч «квадратов»

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Площадь пожара в Свердловской области увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.

Источник: © РИА Новости

В понедельник МЧС заявило, что в Екатеринбурге спасатели тушат складское помещение на 1,5 тысячах квадратных метрах, затем площадь пожара увеличилась до 2,5 тысяч «квадратов». Пресс-служба уточнила, что на месте ЧП работают 36 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.

«Площадь пожара в Свердловской области увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров. К тушению привлечено более 70 пожарных и 30 единиц техники, в том числе подъемные механизмы», — говорится в сообщении министерства.