В Екатеринбурге горит склад на площади 3,5 тысяч «квадратов»

В понедельник МЧС заявило, что в Екатеринбурге спасатели тушат складское помещение на 1,5 тысячах квадратных метрах, затем площадь пожара увеличилась до 2,5 тысяч «квадратов». Пресс-служба уточнила, что на месте ЧП работают 36 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.