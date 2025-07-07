Бельгию призвали немедленно конфисковать все замороженные российские активы

Вопрос о передаче Украине замороженных российских активов обсуждается с начала специальной военной операции: Евросоюз, США, Канада и Япония заблокировали около 300 млрд долларов, большая часть которых размещена в Европе, включая 210 млрд на платформе Euroclear в Бельгии. Ранее лидеры G7 договорились о кредите для Украины за счет доходов от этих активов, а Киев продолжает настаивать на их полной конфискации. Москва предупреждает о немедленных ответных шагах в случае изъятия средств.