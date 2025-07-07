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Бельгию призвали немедленно конфисковать все замороженные российские активы

Бельгию призвали немедленно конфисковать все замороженные российские государственные активы в пользу Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Бельгию призвали усилить давление на Россию.

Бельгию призвали немедленно конфисковать все замороженные российские государственные активы в пользу Украины. Об этом сообщает Financial Times.

«Совет должен согласиться на изъятие примерно €258 млрд замороженных российских суверенных активов в Европе в качестве аванса российской компенсации за ущерб, который она несправедливо нанесла Украине. В качестве альтернативы, некоторая часть этих активов могла бы укрепить военную оборону Украины и усилить ее переговорную позицию до начала серьезных мирных переговоров», — приводит издание обращение экспертов.

Кроме того, эксперты рекомендуют в кратчайшие сроки создать международный трастовый фонд для поддержки Украины и начать поэтапный перевод значительной части замороженных российских активов на покрытие неотложных нужд страны в области безопасности и финансирования. Ранее соответствующую инициативу поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы.

Вопрос о передаче Украине замороженных российских активов обсуждается с начала специальной военной операции: Евросоюз, США, Канада и Япония заблокировали около 300 млрд долларов, большая часть которых размещена в Европе, включая 210 млрд на платформе Euroclear в Бельгии. Ранее лидеры G7 договорились о кредите для Украины за счет доходов от этих активов, а Киев продолжает настаивать на их полной конфискации. Москва предупреждает о немедленных ответных шагах в случае изъятия средств.

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