Комой закончилось лечение зубов ребенку в подмосковном Одинцове

По мнению стоматолога с 23-летним стажем Инны Манукян, ребенок накануне ответственной процедуры мог быть недостаточно хорошо обследован. Обычно пациенты до 7 лет сдают общий анализ крови и мочи, а также аллергические пробы. Кроме того, для анестезии крайне важна диета. Пациенту нельзя есть за 6 часов до операции и пить — за 2 часа. Если какой-то алгоритм действий был нарушен, это и могло спровоцировать такую тяжелую реакцию организма.