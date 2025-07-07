Комой закончилось лечение зубов ребенку в подмосковном Одинцове

Комой закончилось лечение зубов четырехлетнему ребенку под общей анестезией в частной клинике Belo в подмосковном Одинцове. Мальчика экстренно госпитализировали, вчера вечером он все еще находился в тяжелом состоянии.
Как стало известно «МК», во время операции у малыша случился отек дыхательных путей. Вернуть его в сознание медики не смогли. Предположительно, состояние маленького пациента ухудшилось из-за аллергической реакции на один из компонентов для «медикаментозного сна».
По мнению стоматолога с 23-летним стажем Инны Манукян, ребенок накануне ответственной процедуры мог быть недостаточно хорошо обследован. Обычно пациенты до 7 лет сдают общий анализ крови и мочи, а также аллергические пробы. Кроме того, для анестезии крайне важна диета. Пациенту нельзя есть за 6 часов до операции и пить — за 2 часа. Если какой-то алгоритм действий был нарушен, это и могло спровоцировать такую тяжелую реакцию организма.
Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 4-летнего ребенка при проведении стоматологической операции.