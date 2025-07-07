Азербайджан оставил в заключении арестованных журналистов Sputnik

Игорь Картавых и Евгений Белоусов были арестованы решением Хатаинского районного суда Баку в июне 2025 года на четыре месяца после полицейской операции в офисе Sputnik Азербайджан. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, включая мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Ситуация вызвала интерес местных и международных СМИ, а ранее власти обсуждали возможное прекращение деятельности агентства в стране.