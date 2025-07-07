Сотрудников газовой службы наказали за гибель семьи в подмосковном Долгопрудном

Следователи подмосковного СК провели более 8 экспертиз, чтобы установить причину трагедии. Выяснилось, что двое сотрудников газовой компании отнеслись к своим обязанностям спустя рукава. Согласно правилам, коммуникации должны проверяться не реже раза в год, а в этой квартире оборудование не осматривали около полутора лет, да и до этого смотрели трубы чисто формально. Коммунальщики утверждают, что пытались попасть в квартиру, где позднее случилось несчастье, но их не впустили, а проявлять настойчивость они не сочли нужным. Выяснилось, что жильцы вполне официально установили газовую колонку, но в какой-то момент в дымовом канале водонагревателя нарушилась тяга. Таким образом продукты сгорания стали скапливаться в квартире и постепенно убивать жильцов. В конце концов превышение концентрации угарного газа стало смертельно опасным. Женщины и дети потеряли сознание и скончались от отравления.