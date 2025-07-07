Сотрудников газовой службы наказали за гибель семьи в подмосковном Долгопрудном

Наказание за смерть четырех человек понесли двое сотрудников газовой службы подмосковного Долгопрудного. Их халатность привела к тому, что в квартире одного из жилых домов скапливался газ, медленно убивая семью.
Как сообщал в свое время «МК», трагедия произошла в мае 2022 года. Хозяин квартиры, вернувшись домой с работы, нашел мертвыми свою жену, ее сестру и двоих сыновей 2 и 11 лет. Мужчина и сам надышался газом, его госпитализировали с отравлением. В квартире были плотно закрыты все окна, так как стояла холодная погода, и домочадцы не рисковали проветривать комнаты. В разговорах с родственниками члены семьи упоминали о проблеме с газовыми коммуникациями, но никто не думал, что все закончится так фатально.
Следователи подмосковного СК провели более 8 экспертиз, чтобы установить причину трагедии. Выяснилось, что двое сотрудников газовой компании отнеслись к своим обязанностям спустя рукава. Согласно правилам, коммуникации должны проверяться не реже раза в год, а в этой квартире оборудование не осматривали около полутора лет, да и до этого смотрели трубы чисто формально. Коммунальщики утверждают, что пытались попасть в квартиру, где позднее случилось несчастье, но их не впустили, а проявлять настойчивость они не сочли нужным. Выяснилось, что жильцы вполне официально установили газовую колонку, но в какой-то момент в дымовом канале водонагревателя нарушилась тяга. Таким образом продукты сгорания стали скапливаться в квартире и постепенно убивать жильцов. В конце концов превышение концентрации угарного газа стало смертельно опасным. Женщины и дети потеряли сознание и скончались от отравления.
Как сообщила помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, приговором Долгопрудненского городского суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде 3,5 года колонии общего режима.