Арестован чиновник министерства внутренней политики Самарской области

«По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемые, действуя в качестве посредников в передаче взятки, получили от местного жителя 900 тысяч рублей, пообещав оказать содействие в регистрации указанного гражданина в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.