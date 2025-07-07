Трамп начал торговую войну, повысив пошлины для ряда стран

«У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединенных Штатов», — заявила она. Сообщение появилось в официальном аккаунте Белого Дома в Х.