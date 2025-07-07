Axios: Израиль готовит удары по Ирану и рассчитывает на поддержку Трампа

«Дермер сказал, что, по его мнению, [президент США Дональд — прим. ред.] Трамп поддержал бы удары Израиля по Ирану при определенных обстоятельствах», — передает Axios слова участников обсуждений. К числу таких обстоятельств израильские представители отнесли попытки Тегерана вывезти высокообогащенный уран с объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые ранее подверглись атакам.